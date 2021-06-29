Медицинские лаборатории России за минувшую неделю увеличили выручку на 21% - до 77 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. К показателям за аналогичный ..

Медицинские лаборатории России за минувшую неделю увеличили выручку на 21% - до 77 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. К показателям за аналогичный период 2019 и 2020 годов оборот в категории медицинских лабораторий вырос более чем в 1,5 раза.Количество транзакций в российских медлабораториях за прошедшую неделю также оказалось на 21% больше, чем неделей ранее – почти 40 тыс. По сравнению с предпоследней неделей июня прошлого года спрос на услуги таких лабораторий увеличился в 2 раза, а с доковидным 2019 годом – в 2,2 раза. При этом оборот по сравнению с 2020 годом вырос на 64%, а с 2019 годом – на 71%. Средний чек составил 3,2 тыс. рублей – это на 11% больше, чем неделей ранее, но на 4% меньше, чем в 2020 году и на треть меньше показателей 2019 года.Сопоставимо увеличился спрос на услуги медицинских лабораторий в столице. В Москве и области за неделю было потрачено почти 20 млн рублей – на 13% больше, чем неделей ранее, а количество чеков в этой категории увеличилось на 20%. Выручка столичных и подмосковных лабораторий к аналогичному периоду прошлого года выросла на 63%, количество транзакций – в 2,1 раза. По сравнению с 2019 годом зафиксирован еще более значительный рост – на 84% и в 2,3 раза соответственно.Между тем, остальные сегменты медицинских услуг в России продемонстрировали рост в пределах 10%, либо незначительное снижение. Например, выручка платных медицинских учреждений за неделю выросла всего на 9% к предыдущей неделе и достигла 76 млн рублей – это на 70% больше, чем годом ранее, но меньше, чем в 2019 году. Выручка аптек осталась на уровне предыдущей недели и составила 194 млн рублей, а на медицинские услуги россияне потратили почти 40 млн рублей (+2%). В Москве выручка в обоих сегментах неделя к неделе незначительно снизилась.«Изменение эпидемиологической ситуации в России, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, а также введение связанных с этим ограничений привело к росту спроса на услуги медицинских лабораторий, в частности, на проведение ПЦР-тестирования и анализов на антитела. Поэтому выручка медицинских лабораторий ожидаемо выросла, и, по нашей оценке, этот рост продолжится – в первую очередь в Москве, где накануне вступили в силу новые правила посещения заведений общественного питания», – комментирует Сергей Кирпиченко, заместитель руководителя департамента эквайринга ВТБ.