Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 35 969 человек.

Во Владимирской области на 29 июня подтверждено 199 новых случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем днём ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 55 горожан. Ещё 25 жителей подхватили опасную инфекцию в Муромском, 22 - в Гусь-Хрустальном, 16 - в Ковровском, 11 - в Александровском, 10 - в Петушинском, 8 - в Суздальском районах. По 7 пациентов с ковидом прибавилось в Юрьев-Польском, Меленковском, Собинском и Киржачском, 6- в Камешковском, 5 - в Вязниковском, 4 - в Гороховецком районах. По три человека оказались инфицированы в Селивановском и Судогодском районах, 2 - в ЗАТО Радужный, 1 - в Кольчугинском районе.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 35 969 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 8230 случаев во Владимире, 4340 - в Гусь-Хрустальном районе, 3971 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.