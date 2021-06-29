На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 июня 2021 года лабораторно подтверждено 199 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 июня 2021 года лабораторно подтверждено 199 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.55 случаев во Владимире, 25 сл. в Муромском, 22 сл. в Гусь-Хрустальном, 16 сл. в Ковровском, 11 сл. в Александровском, 10 сл. в Петушинском, 8 сл. в Суздальском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Меленковском, 7 сл. в Собинском, 7 сл. в Киржачском, 6 сл. в Камешковском, 5 сл. в Вязниковском, 4 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Селивановском, 3 сл. в Судогодском, 2 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Кольчугинском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 35 969 случаев заболевания.8230 случаев Владимире, 4340 сл. в Гусь-Хрустальном, 3971 сл. о. Муром, 2577 сл. в Ковровском, 2246 сл. в Александровском, 2111 сл. в Петушинском, 1494 сл. в Юрьев-Польском, 1401 сл. в Вязниковском, 1551 сл. в Кольчугинском, 1341 сл. в Суздальском, 1115 сл. в Собинском, 1127 сл. в Киржачском, 1011 сл. в Меленковском, 863 сл. в Камешковском, 795 сл. в Гороховецком, 759 сл. в Селивановском, 576 сл. в Судогодском, 461 сл. в г. Радужном.