Владимирцы продолжают обсуждать последствия непогоды. Жители улицы Всесвятской в микрорайоне Юрьевец во Владимире стали заложниками дождя.

Владимирцы продолжают обсуждать последствия непогоды. Жители улицы Всесвятской в микрорайоне Юрьевец во Владимире стали заложниками дождя.Люди пишут, что после сильного ливня вода со всей улицы стекается к одному дому, в результате чего образуется огромная лужа. Но только ли непогода виновата или это ошибка проектировщиков и строителей? Микрорайон активно застраивается и, возможно, на улицах нет ливневок. На видео обратили внимание и в администрации Владимира. В комментариях чиновники пообещали, что обращение передали в управление жилищно-коммунального хозяйства. Будет проведена выездная проверка. О результатах должно быть известно в ближайшее время.Видео из социальной сети "ВКонтакте".