Абоненты «Ростелекома» во Владимирской области с мая 2020 по май 2021 года накопили более 300 миллионов бонусных баллов. В среднем за год каждый участник программы «Бонус» получил четыре тысячи

Абоненты «Ростелекома» во Владимирской области с мая 2020 по май 2021 года накопили более 300 миллионов бонусных баллов. В среднем за год каждый участник программы «Бонус» получил четыре тысячи баллов. Часть из них клиенты потратили на скидки и оплату услуг компании, а также на предложения партнеров цифрового оператора. 55 % пользователей выбирали скидку на домашний