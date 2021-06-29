Фигурантка, попав в компанию малознакомых людей, похитила гаджет одного из мужчин.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).В декабре прошлого года в полицию обратился мужчина, сообщивший о пропаже принадлежащего ему мобильного телефона, стоимостью 10 000 рублей.Сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что последний раз видел гаджет в квартире, где проводил время с друзьями. В компании также были малознакомые женщины.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили круг лиц, отдыхавших вместе с потерпевшим, а затем и местонахождение злоумышленницы.Фигурантка в содеянном созналась, пояснив, что воспользовалась моментом, когда мужчина уснул, взяла его телефон, чтобы вызвать такси, а затем похитила гаджет и отправилась домой. Полагая, что её не установят, фигурантка сбросила все настройки и заменила сим-карты, чтобы самостоятельно пользоваться телефоном.Похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.