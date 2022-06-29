Ещё одна смертельная авария произошла в Петушинском районе. По предварительной информации, в начале 6 вечера 27 июня на 128 километре трассы М-7, водитель одного грузовика въехал в другой.

Ещё одна смертельная авария произошла в Петушинском районе. По предварительной информации, в начале 6 вечера 27 июня на 128 километре трассы М-7, водитель одного грузовика въехал в другой. Большегруз “Скания” ехал впереди. В результате водитель первого грузовика 1984 года рождения и его пассажир 1994 года рождения погибли. Ранее в Вязниковском районе машина ДПС не справилась