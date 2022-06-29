Государственная Дума поддержала закон, продлевающий освобождение от уплаты пошлины за регистрацию прав на недвижимость в Крыму.

Государственная Дума поддержала закон, продлевающий освобождение от уплаты пошлины за регистрацию прав на недвижимость в Крыму.Три года назад сообщалось, что до 1 января 2023-го Крым освободили от уплаты госпошлины за регистрацию ранее возникших прав на недвижимость. Тогда соответствующий документ был принят Государственной Думой РФ для "завершения мероприятий по интеграции территории в экономическую и правовую системы России".Однако, как сообщает агентство "", в настоящий момент процедуры оформления или переоформления прав граждан и юридических лиц на земельные участки нельзя считать реализованными в полной мере, поэтому было принято решение о продлении льготы до 1 января 2025 года. Об этом же пишет "".Такой документ парламентарии приняли во втором и третьем чтениях. Напомним, речь идет о продлении положения подпункта 31 пункта 3 статьи 333 Налогового кодекса РФ, освобождающем от уплаты госпошлины за регистрацию прав на недвижимость, которая появилась в Крыму и Севастополе до вхождения данных территорий в состав России.Ранее бизнесвумен Арина Лац читателям "Дни.ру" тратить деньги на недвижимость в Сочи и Крыму. По ее словам, сейчас россиянам не стоит заключать сделки за рубежом, нужно более обдуманно инвестировать накопления во время санкций.