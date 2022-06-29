Уехав в Израиль, Алла Пугачева подверглась на родине настоящей травле.

Уехав в Израиль, Алла Пугачева подверглась на родине настоящей травле.Многие россияне стали думать и говорить о Примадонне хуже, чем есть на самом деле. Чтобы как-то реабилитировать звезду и показать ее настоящую, воспоминаниями о закулисной Алле Пугачевой поделилась ее подруга детства – телеведущая Кира Прошутинская. Она в течение долгих лет вела дневники, в которых нашлись и отрывки, описывающие встречи с Пугачевой.Как пишет "МК", одно из последних воспоминаний Прошутинской датировано сентябрем 2020 года. Тогда Алла Пугачева приехала в гости к подруге, чтобы поздравить ту с недавно прошедшим днем рождения. Во время дружеских посиделок певице позвонил муж – Максим Галкин. Пугачева говорила с ним очень нежно, а после призналась подруге, что у нее впервые в жизни появилась защита. Образно говоря, престарелая артистка с большим удовольствием села на шею молодому мужу."Теперь Макс за меня все решает. Так хорошо быть иждивенкой," – призналась Примадонна.По секрету певица даже рассказала подруге, что специально делает вид, будто ничего не понимает, чтобы все решить мог именно Галкин. По мнению Примадонны, в последние годы ее молодой муж сильно повзрослел, но дело не обошлось без ее участия. Сама Пугачева сделала для этого многое.Ранее "Дни.ру" писали о том, что нажиться на Алле Пугачевой провалился.