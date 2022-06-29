Генерал-майор обеспечил защиту российских войск.

Уроженец Коврова Михаил Ясников совершил мужественный поступок, который обеспечил защиту российских войск на острове Змеиный. Об этом рассказали наши коллеги из сетевого издания со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Гурулева и самого героя публикации.Во время спецоперации командованием вооружённых сил РФ было принято решение о переброске на остров новых зенитных комплексов, которые нужно было погрузить на десантные катера. Из-за большого веса военной техники судно дало крен. Гражданские лица отказались выходить в плавание в таких условиях.Генерал-майор Ясников в течение часа прошёл инструктаж по работе на крановой установке и взял всю материальную ответственность на себя. Для сопровождения судна прибыли две быстроходные лодки. На подходе к Змеиному катер прикрывали зенитки, установленные на суднах обеспечения. Во время выгрузки противник попытался уничтожить катер, но промахнулся. Офицер лично выгрузил ЗРПК «Панцирь» и комплекс «Тор-М2».«Благодаря решительности и ответственности Ясникова небо над островом надежно прикрыто», - пишут журналисты, которым Михаил Ясников лично подтвердил все изложенные факты.Добавим, что он родился в Коврове. В 1992 году стал выпускником школы №4. В Нижнем Новгороде окончил Высшее военное училище тыла, а впоследствии - академию МТО в Санкт-Петербурге и академию Генштаба в Москве.