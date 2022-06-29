Жители Владимира жалуются на удручающее состояние моста через Клязьму. На пешеходной зоне из асфальта торчит арматура. Опорой для ограждений местами служат деревянные бруски. Сами

Жители Владимира жалуются на удручающее состояние моста через Клязьму. На пешеходной зоне из асфальта торчит арматура. Опорой для ограждений местами служат деревянные бруски. Сами ограждения давно поржавели. Верхние элементы можно проткнуть пальцем. Александр Ионов живет за городом и регулярно проходит по мосту. Парень заметил, что эти выступы обклеены бумажным материалом. Александр Ионов, житель г. Владимира