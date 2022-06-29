Актриса не только реализовала себя в профессии, но и обрела счастье в личной жизни.

Актриса не только реализовала себя в профессии, но и обрела счастье в личной жизни.Виктория Толстоганова – одна из самых востребованных актрис страны. Многие зрители знают ее благодаря сериалам "На безымянной высоте", "Грозовые ворота" и другим популярным картинам. Увы, на пути к успешной карьере и личному счастью ей пришлось преодолеть немало трудностей.Виктория появилась на свет в 1972 году и выросла в многодетной семье с тремя младшими сестрами. Азам актерского мастерства будущая звезда кино начала обучаться еще в школьные годы, а после окончания учебы решила поступать в театральный институт. После нескольких неудачных попыток Виктории удалось стать студенткой ГИТИСа.На театральной сцене Толстоганова быстро добилась успеха. Она попала в труппуТеатра им. Станиславского еще во время учебы и вскоре начала получать главные роли. А вот с кинокарьерой у актрисы сложилось далеко не сразу. В 1997 году Виктория дебютировала на экранах, снявшись в картине "Дневная обязанность", однако громкой славы и признания ей пришлось ждать несколько лет.Личная жизнь актрисы тоже складывалась нелегко. В студенческие годы она закрутила роман с однокурсникомАндреем Кузичевым, а позже вышла за него замуж. Многим казалось, что этот союз не продержится долго. Влюбленные не подходили друг другу по темпераменту и часто ссорились, тем не менее прожили вместе 15 лет.К тому, чтобы стать матерью, актриса шла много лет. До определенного момента Толстоганова была сосредоточена на карьере и отказывалась рожать детей, а когда решилась, долго не могла забеременеть. К счастью, к 33 годам попытки Виктории увенчались успехом. В 2005 году на свет появилась ее дочка Варвара, а три года спустя – сын Федор. Казалось, теперь звезда наконец обрела долгожданное счастье, однако вскоре ее брак затрещал по швам.В 2011 году актриса ушла от мужа к режиссеру Алексею Аграновичу. У пары родился сын Иван. Поговаривали, якобы Кузичев уговаривал жену остаться и обещал любить ребенка как родного, но Толстоганова осталась непреклонна. Ее союз с Аграновичем оказался на редкость счастливым и гармоничным.Совсем недавно Виктории исполнилось 50 лет. Она по-прежнему является востребованной актрисой, активно снимается и часто появляется на экранах. Сегодня в фильмографии Толстогановой уже более 90 киноработ. Личной жизни звезды, как и карьере, можно только позавидовать. Ее второй брак перешагнул 10-летний рубеж, а дети растут и радуют своими успехами.