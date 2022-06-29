Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Во Владимирской области спасателя, пострадавшего при тушении пожара, эвакуировали вертолётом санавиации. ЧП 27 июня в посёлке Костенец.В 15.23 поступило сообщение о возгорании. На месте работали 12 пожарных машин и 38 человек личного состава МЧС. Площадь огня превысила 1500 квадратных метров. Сгорели хозпостройки, легковые машины, трактора, сельхозтехника.Как уточнили в МЧС, при тушении пламени пострадал 54-летний сотрудник пожарно-спасательной части №56. Кроме теплового удара, у мужчины диагностировали отравление угарным газом. Его госпитализировали в Селивановскую ЦРБ. После телемедицинской консультации с врачом ОКБ решено было перевезти пожарного во Владимир.На следующий день его транспортировали для дополнительного обследования и лечения в отделение анестезиологии и реанимации областной клинической больницы. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.