Вопросы безопасности и увеличение числа избирателей. На брифинге по выборной кампании-2022, председатель облизбиркома Вадим Минаев рассказал, почему голосовать в этом году будем 3 дня, а не 1

Вопросы безопасности и увеличение числа избирателей. На брифинге по выборной кампании-2022, председатель облизбиркома Вадим Минаев рассказал, почему голосовать в этом году будем 3 дня, а не 1 как в допандемийное время. Одна из главных причин – коронавирус хоть и отступил, но никуда не делся, а в сентябре вообще ожидается очередная волна заболевания. Вадим Минаев, председатель