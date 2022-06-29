В этом году в сентябре область выберет губернатора. Голосование пройдёт с 9 по 11 сентября. Сейчас эта выборная кампания на этапе выдвижения кандидатов. Он продлится до 6 вечера 12 июля. В это

В этом году в сентябре область выберет губернатора. Голосование пройдёт с 9 по 11 сентября. Сейчас эта выборная кампания на этапе выдвижения кандидатов. Он продлится до 6 вечера 12 июля. В это время политические партии могут выдвигать на выборы своих кандидатов. Самовыдвиженцев на губернаторских выборах не предполагается. Пока свои документы в облизбирком подали 5 кандидатов.