Анна Семенович удивила поклонников откровениями о своем организме.

Анна Семенович удивила поклонников откровениями о своем организме.Одна из самых сексуальных женщин российского шоу-бизнеса со своими поклонниками не церемонится. Теледива не видит ничего страшного в том, чтобы предстать перед ними без макияжа, во время уколов красоты или рассказать в красках о пикантных особенностях своего организма. Вот и на этот раз Анна Семенович поделилась, можно сказать, сокровенным, чем многих наверняка довела до омерзения.Артистка призналась, что одним из недавних вечеров была плохой девочкой. Не секрет, что звезда очень трепетно относится к своему весу, ведь она никогда не была худышкой. Так вот, на днях теледива позволила себе съесть запрещенную еду, а теперь отдувается. "Кто-то вчера смотрел сериальчик и лопал пиццу", – откровенно рассказала поклонникам артистка.Но на этом ее признания не закончились. Теперь в процедурном кабинете ей убирают отек и увлажняют кожу. А из-за времяпрепровождения за сериалом и вредной едой ей также пришлось весь день есть гречку с огурцами. Однако вечером ее ждало более увлекательное и интересное занятие.Анна Семенович рассказала, что собирается позволить себе съесть немного черешни. Видимо, такая радость для нее редкость. Ведь, как призналась теледива, от ягод у нее жутко раздувает живот."А сегодня мне никуда не надо. Так что, могу себе немного позволить попукать!", – разоткровенничалась Анна Семенович.