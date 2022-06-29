62-летний Игорь Николаев как следует подготовился к свадебной поре.

62-летний Игорь Николаев как следует подготовился к свадебной поре.Музыкант знает, что июль и август – это популярное время для свадеб. Он подготовил всем брачующимся свой подарок – летнюю версию песни "Невеста", которую так часто включают на свадьбах. Свою новую "Невесту" Игорь Николаев представил публике в соцсетях, пообещав, что уже с 30 июня трек будет доступен на всех основных цифровых площадках."Как говорится, совет да любовь!" – написал музыкант.Поклонники с удивлением и радостью встретили обновленную версию любимой композиции и принялись поздравлять артиста в комментариях. Некоторые подписчики признались, что под эту песню сразу вспоминают свою свадьбу. Кто-то из фолловеров тут же заявил, что хотел бы, чтобы Игорь Николаев вновь спел вместе с Наташей Королевой. По мнению фанатов, они были прекрасной парой и сейчас могли бы еще вместе "дать стране угля".Игорь Николаев не стал отвечать на такое предложение. Подобное воссоединение вряд ли возможно столько лет спустя. Напомним, что брак Николаева и Королевой распался еще в 2001 году. Тогда говорили, что жена кинула изменщика, устав терпеть. Оба бывших супруга уже давно построили свое счастье с другими партнерами и даже на сцене не появляются вместе.Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как вышвырнутый за измены Игорь Николаев