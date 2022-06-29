Разбирательства по делу избившей собаку Любови Успенской все еще продолжаются.

Разбирательства по делу избившей собаку Любови Успенской все еще продолжаются.Около месяца назад королева российского шансона угодила в некрасивую историю. У певицы произошла нешуточная стычка с соседкой по коттеджному поселку. По информации СМИ, разъяренная артистка избила соседскую собаку, а после напала с оскорблениями и на ее хозяйку. Владелица животного решила не оставлять это дело просто так и обратилась к адвокату Александру Добровинскому, чтобы разобраться с агрессивной Любовью Успенской в судебном порядке.На днях Добровинский прокомментировал разбирательства с певицей. Оказалось, что его клиентка настроена очень решительно после того, что натворила звезда. По словам женщины, артистка сначала пнула ногой маленького щенка, а потом избила старую собаку, которая не могла бежать и просто выла от боли. Все это видели соседские дети, которым после проявленной Успенской жестокости даже пришлось работать с психологом.Как сообщил Пятый канал, через адвоката соседка артистки уже подала заявление в органы с просьбой возбудить уголовное дело. Теперь певице вполне могут светить нары, ведь по словам юриста, причинение вреда животным в присутствии детей может караться сроком до пяти лет лишения свободы."Мы готовы примириться только при условии тюремного заключения," – уверенно заявил адвокат .Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Любовь Успенская .