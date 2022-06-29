Анфиса Чехова умеет удивлять поклонников своими преображениями.

Анфиса Чехова умеет удивлять поклонников своими преображениями.Звезда не только мастерски меняет наряды и легко теряет объемы в реальной жизни, но и может побаловаться с преображениями в Сети. Например, сегодня Анфиса Чехова показалась в своем микроблоге в какой-то невероятной виртуальной маске.Женщина появилась перед подписчиками в чем-то вроде скафандра, который превратил ее прелестную голову в лысый череп – такое впечатление создалось у подписчиков. Когда Чехова стала двигаться перед камерой в этом скафандре, ее тело перекосило так, словно она извивалась в адских муках. Судя по всему, разработчики этой маски хотели дать людям возможность представить себя космонавтом, высадившимся где-нибудь на Луне. Однако в случае с Чеховой получилось то еще зрелище."Ужасы нашего городка," – подписала жутковатое видео звезда.Стоит порадоваться тому, что актриса находит в себе силы делиться с фанатами такими маленькими шалостями, пусть и не имеющими большого значения. Какое-то время назад Анфиса Чехова признавалась, что не хочет публиковать фотографии, на которых она улыбается из-за своих обострившихся переживаний. Актриса вспомнила, как узнала о раке Жанны Фриске, как слышала о больных онкологией детях. Тяжелые мысли о чужих страданиях других людей тогда не давали Анфисе Чеховой покоя и .