Аукцион по определению подрядчика уже размещён на госзакупках.

В Гусь-Хрустальном построят начальную школу на 350 мест. Власти готовы выложить за объект 295 млн рублей. Аукцион по определению подрядчика уже размещён на госзакупках.В трёхэтажном здании будет 17 кабинетов, столовая и спортзал. Для маломобильных учеников будут работать лифты и подъёмники. В учреждении предусмотрят санузлы, душевые, спальни для групп продлённого дня, гардероб и другие необходимые помещения.Вход оборудуют постом охраны и турникетами. Максимальная наполняемость классов составит 30 человек.Школу возведут на улице имени младшего лейтенанта милиции Шитова. Предварительно на участке вырубят деревья. Вокруг здания запланировано благоустройство - футбольное поле, спортивные площадки с резиновым покрытием, автогородок. Сдать объект планируется в сентябре 2023 года.