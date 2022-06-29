Ранее юных муромлян оперировали в детской ОКБ или за пределами Владимирской области.

Детская больница округа Муром получила современное лапароскопическое оборудование для малотравматичных операций. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в департаменте здравоохранения.Медучреждение впервые оснастили таким высокотехнологичным устройством. Ранее юных муромлян оперировали в детской ОКБ или за пределами Владимирской области.«В ближайшее время наши хирурги пройдут курсы повышения квалификации, а осенью мы планируем начать выполнение вмешательств на органах брюшной полости, а также операций при варикоцеле», - рассказала главный врач медучреждения Татьяна Пивикина.Напомним, что к июлю 2023 года в Муроме построят детскую поликлинику, рассчитанную на 700 посещений в день. На возведение объекта выделили 346 млн рублей.