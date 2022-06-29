Площадь нового спортивного объекта в Орехове-Борисове Южном составляет 2,6 тысячи квадратных метров.

Площадь нового спортивного объекта в Орехове-Борисове Южном составляет 2,6 тысячи квадратных метров.В крупных жилых комплексах обязательно должны быть школы и детские сады. Столичные власти, понимая это, стараются обеспечить горожан всем необходимым. Строятся и спортивные комплексы, чтобы жители имели возможность заняться спортом недалеко от дома.Так, в составе жилого комплекса в Орехове-Борисове Южном возвели трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) площадью около 2,6 тысячи квадратных метров. Здание, построенное инвестором ГК "ПИК", располагается по адресу: улица Ясеневая, 12ст9. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию уже выданоКомитетом государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор).Открытие состоится после того, как только завершится отделка и будет установленоспортивное оборудование. Местные жители смогут посещать сауну, хаммам, студию йоги, спортзалы, детский клуб с игровой комнатой и кружковыми. Также в здании есть два бассейна: Г-образной формы (23,5х10 метров) для взрослых и небольшой детский.Прилегающую территорию ждет благоустройство. Рядом со зданием сделают тротуары, высадят кустарники и разобьют газоны. Также это место планируется осветить.Физкультурно-оздоровительные комплексы строят в тех жилых кварталах, где не хватает объектов спортивной инфраструктуры. К слову, в ЖК "Ясеневая 14", где построили ФОК, есть школа и детский сад, два подземных паркинга и один многоуровневый надземный."Спортивные объекты шаговой доступности – один из необходимых элементов при реализации проектов жилой застройки, позволяющих значительно улучшить качество городской среды", – сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.Говоря о развитии Орехово-Борисово Южное, стоит отметить, что здесь по программе "Мой район" открыты МФЦ "Мои документы" (на Каширском шоссе), каток с искусственным льдом (парк "Царицыно"), обустроены детские и спортивные площадки в парке "Березовая роща" и детские площадки на Ореховом бульваре. Также построены три паркинга. Благоустройство этого района в дальнейшем продолжится. Появятся новые объекты инфраструктуры.