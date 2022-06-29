Жителям представили концепцию благоустройства территории.

В Суздале на территории парка 950-летия предложили посадить дерево жизни из фильма «Аватар». В городе состоялись общественные обсуждения благоустройства общественного пространства.Площадь парка – 17 гектаров. Планируется посадить почти две тысячи деревьев и кустарников, смонтировать 350 фонарей и 120 лавочек. Концепцию представила компания «НИИ ПТЭС». Проектировщики планируют появление спортивных площадок, веревочного парка, зон отдыха и озеленение, в том числе японский сад.«По задумке, мы высадим здесь дерево жизни, как Эйва из фильма «Аватар», – уточнили архитекторы.Однако местные жители выступили за высадку в сквере отечественных пород и предложили сохранить исторический парк русской направленности.На доработку проекта подрядчику дали три недели. Власти намерены завершить работы к 1000-летнему юбилею Суздаля в 2024 году.