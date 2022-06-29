В селе Жаворонки Одинцовского горокруга правоохранители задержали 22-летнего парня, которого подозревают в распространении героина. Во время обыска, как сообщают , при нем обнаружили 10 ..

В селе Жаворонки Одинцовского горокруга правоохранители задержали 22-летнего парня, которого подозревают в распространении героина. Во время обыска, как сообщают , при нем обнаружили 10 свертков с наркотическим веществом. Общий вес составил порядка полутора килограммов.По словам задержанного, он планировал разложить наркотики по тайникам в районе Одинцово. Теперь молодому человеку грозит срок. По данным , полиция возбудила уголовное дело.