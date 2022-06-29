Мужчине грозит до 7 лет колонии и крупный штраф.

В Суздальском районе 60-летнему технику-лесоводу грозит срок за незаконную вырубку леса. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Предприятию, в котором работает мужчина, разрешён спил определенных пород конкретных размеров.«Обвиняемый с целью получения экономически более выгодного сырья и снижения отходов при обработке древесины, отметил зарубками деревья большего диаметра, а потом приказал спилить их. В итоге ГКУ ВО «Суздальское лесничество» причинён ущерб в размере более 500 тысяч рублей», - подчеркнули в прокуратуре.Злоумышленник не признал свою вину, но, как пишут прокуроры, доказательств и так достаточно. Кроме уголовного дела, ему предъявлен гражданский иск на указанную сумму. На имущество работника наложен арест. Разбираться в хитросплетениях дела будет Суздальский районный суд.Мужчине грозит до 7 лет колонии и крупный штраф.