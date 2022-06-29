Пожарные потушили крупный пожар на производстве во Владимире на улице Промышленный проезд. Общая площадь возгорания составила 150 кв.м. По информации регионального МЧС, вызов спасателям

Пожарные потушили крупный пожар на производстве во Владимире на улице Промышленный проезд. Общая площадь возгорания составила 150 кв.м. По информации регионального МЧС, вызов спасателям поступил в 0:55. На место выехали подразделения из 7 машин и 22 человек, потушившие пожар на площади 150 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал. В здании сгорела отделка и имущество.