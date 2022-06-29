Во Владимире во время Крестного хода в честь праздника Боголюбской иконы Божией Матери на несколько часов 30 июня перекроют движение по улице Добросельской. По словам представителей

Во Владимире во время Крестного хода в честь праздника Боголюбской иконы Божией Матери на несколько часов 30 июня перекроют движение по улице Добросельской. По словам представителей пресс-службы мэрии, движение на участке трассы перекроют с 15.00 до 17.00. Автомобили направят в объезд по Суздальскому проспекту, улицам Комиссарова и Егорова, ФАД М-7 «Волга». Водителей просят заранее продумать