Выяснилось, что 7 апреля на Горького-82 был выявлен автомобиль марки ГАЗ, на заднем стекле которого размещён лист бумаги с надписью «НЕТ ВОЙНЕ».

Во Владимире водителя оштрафовали за дискредитацию СВО в Украине. Об этом сообщили в Октябрьском районном суде.Выяснилось, что 7 апреля на Горького-82 был выявлен автомобиль марки ГАЗ, на заднем стекле которого размещён лист бумаги с надписью «НЕТ ВОЙНЕ». По нынешним временам, содеянное подпадает под статью о дискредитации спецоперации по защите жителей Донбасса.Полицейские нашли владельца машины. Им оказался житель Юрьев-Польского. На мужчину составили протокол и вызвали в суд. На заседание он не явился, что не помешало Фемиде оштрафовать его на 30 тысяч рублей.