Депутаты Законодательного Собрания утвердят распределение на одном из ближайших заседаний.

Александр Авдеев предложил направить почти 4 млрд рублей дополнительных доходов на соцподдержку. Депутаты Законодательного Собрания рассмотрят его инициативу на одном из ближайших заседаний.Так, власти намерены потратить на социальную поддержку семей с детьми, повышение прожиточного минимума и увеличение МРОТ порядка 1,153 млн рублей. На ремонт дорог чиновники потратят миллиард рублей, на спорт и культуру - 266 млн рублей, больницы получат 140,6 млн рублей. На рекультивацию свалок и разработку проектно-сметной документации выделен 91 млн рублей.