Премьер России поддержал проект, предусматривающий создание во Владимирской области второй особой экономической зоны и, как следствие, открытия нескольких новых предприятий.

Премьер России поддержал создание второй особой экономической зоны «Владимир» и, как следствие, открытие на базе Киржачского технопарка и «Алмазной долины» в Александровском районе нескольких новых предприятий. Михаил Мишустин согласился с необходимостью ускорения сроков рассмотрения заявки Владимирской области в Правительстве России.«Поддержка технопарков – в приоритете», - подчеркнул Мишустин в ходе рабочего визита во Владимирскую область и посещения технопарка «Русклимат ИКСЭл» в Киржаче.В особой экономической зоне в Киржаче планируется запустить несколько новых предприятий по производству теплообменников и комплектующих для систем вентиляции, трубчатых нагревательных элементов, стальных трубчатых радиаторов и труб, внутрипольных конвекторов и модульных домов. А в городе Карабаново планируется организовать производство из алмазов и карбида кремния, а также синтез монокристаллов, поликристаллов и эпитаксиальных структур этих минералов.«Создание новой экономической зоны обеспечит развитие российской промышленности и её технологический суверенитет», – уверен губернатор Владимирской области Александр Авдеев.