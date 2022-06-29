За пять месяцев судебными приставами возбуждено 645 дел.

Во Владимирской области с водителей, пойманных за рулем подшофе, принудительно взыскали штрафов на 14,7 млн рублей. За пять месяцев судебными приставами возбуждено 645 дел.Наибольшее количество исполнительных производств пришлось на сотрудников службы из Ковровского района.«С начала текущего года на должников вынесено свыше 1000 постановлений о запрете на выезд за границу», - уточнили в пресс-службе УФССП.На 450 автомобилистов копии исполнительных документов направлены работодателям для удержания заработной платы неплательщиков.