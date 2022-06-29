Особый противопожарный режим вводится во Владимирской области с 30 июня. С этого дня в регионе запрещается разводить огонь на природе, сообщили в региональной пресс-службе МЧС. При

Особый противопожарный режим вводится во Владимирской области с 30 июня. С этого дня в регионе запрещается разводить огонь на природе, сообщили в региональной пресс-службе МЧС. При объявлении особого противопожарного режима в области запрещается разводить костер в лесу для любых целей, включая приготовление еды или работу с огнем. Штрафы за нарушение недавно выросли до 20 тысяч