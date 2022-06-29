Житель Мурома предстанет перед судом за приобретение устройства, помогающего угонять машины. Об этом сообщили в пресс-службе областных судов 29 июня. По версии следствия, в интернете мужчина

Житель Мурома предстанет перед судом за приобретение устройства, помогающего угонять машины. Об этом сообщили в пресс-службе областных судов 29 июня. По версии следствия, в интернете мужчина приобрел специальное устройство «код-граббер», с помощью которого можно перехватить радиосигнал пульта управления сигнализации и открыть замок двери автомобиля. За незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации