30 июня во Владимире пройдёт торжественное награждение лучших выпускников. В этом году школьные стены покинули 1672 ученика. Среди них 177 получат медали «За особые успехи в учении».

30 июня во Владимире пройдёт торжественное награждение лучших выпускников. В этом году школьные стены покинули 1672 ученика. Среди них 177 получат медали «За особые успехи в учении». Наибольшим количеством медалистов могут похвастаться 23 школа (23 человека, 35% выпускников – медалисты), школа №31 (13 медалистов – 26% от общего числа выпускников), а также гимназия №35 (12