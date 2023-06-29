Более 50 человек объединились в самую крупную корпоративную команду в истории X-Waters....

Более 50 человек объединились в самую крупную корпоративную команду в истории X-Waters.Сотрудники «Автодора», подрядчики, мостовики, проектировщики и поставщики материалов объединились в самую крупную корпоративную команду в истории X-Waters. В ее состав вошло полсотни человек. Соревнования проходили в акватории Оки.X-Waters-международная серия заплывов на открытой воде, проводится в нашей стране уже несколько лет. Дистанций было три - полтора километра, 5 и 10. Соревнования проводились недалеко от строящегося вантового моста. Напомним, он станет частью скоростной магистрали М-12 и соединит Москву и Казань. И, как уверждают в компании "Автодор", такие спортивные соревнования, тем более в знаковых для строителей местах, поддерживают мотивацию сотрудников компании.- Мы не только классно строим хорошие дороги и внеклассные мосты, но и умеем хорошо отдыхать. И считаем, что в здоровом теле-здоровый дух.И когда узнали, что рядом с нашей трассой, где мы проводим мостовой переход, будет проходить такое уникальное мероприятие, не сочли возможным остаться в стороне и заявили команду.