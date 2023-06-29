Стали известны подробности давней ссоры двух легендарных звезд Нонны Мордюковой и Никиты Михалкова.

Стали известны подробности давней ссоры двух легендарных звезд Нонны Мордюковой и Никиты Михалкова.Свою первую кинороль Нонна Мордюкова сыграла будучи студенткой в фильме Сергея Герасимова "Молодая гвардия", что сразу принесло ей всенародную любовь. В этой роли чернокосая красавица-казачка с волнующей эмоциональностью сыграла в трагедийных сценах фильма.Российская актриса Нонна Мордюкова всегда была вспыльчивой и харизматичной красоткой. На съемках она не раз вступала в споры и даже скандалила с коллегами. Однажды под горячую руку попал Никита Михалков.Все произошло из-за сценария для советского фильма "Родня", написанного Виктором Мережко специально под Нонну Мордюкову. Ознакомившись со сценарием, Нонна Мордюкова заявила, что снимать это кино должен самый модный и перспективный режиссер, коим тогда был Никита Михалков. Увидев Михалкова, Мордюкова сразу влюбилась в него. Но когда Михалков попросил ее сниматься без парика, в актрисе закралась обида. В итоге она согласилась пойти на такие условия только после угроз.На площадке пустили слух о замене ее на главную конкурентку Римму Маркову, что сразу отрезвило заносчивую Мордюкову."Шо ты делаешь со мной? Да пошел ты, барчук чертов… Витька, забирай сценарий, другому режиссеру дадим", – кричала Нонна Мордюкова.Вскоре актриса успокоилась и пошла на все условия Никиты Михалкова.