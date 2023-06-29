Смотрите в дайджесте: – Водителей скорых области включили в перечень работников с правом на специальную соцвыплату– Дмитрий Наумов и Андрей Шохин побывали на стройке Кутузовского

Смотрите в дайджесте: – Водителей скорых области включили в перечень работников с правом на специальную соцвыплату– Дмитрий Наумов и Андрей Шохин побывали на стройке Кутузовского сквера и школы в Веризино– Строительство школы в Веризино идёт по графику– 177 выпускников владимирских школ наградят медалями за успехи в учёбе– В субботу во Владимире откроется сезонная ярмарка сельхозпродукции