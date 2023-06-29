Смотрите в дайджесте: – Водителей скорых области включили в перечень работников с правом на специальную соцвыплату– Дмитрий Наумов и Андрей Шохин побывали на стройке Кутузовского
<a href="https://33live.ru/novosti/29-06-2023-dajdzhest-obshhestvo-29062023.html" target="_blank">Дайджест (общество) 29.06.2023</a> - Смотрите в дайджесте: – Водителей скорых области включили в перечень работников с правом на специальную соцвыплату– Дмитрий Наумов и Андрей Шохин побывали на стройке Кутузовского
[url=https://33live.ru/novosti/29-06-2023-dajdzhest-obshhestvo-29062023.html]Дайджест (общество) 29.06.2023[/url] - Смотрите в дайджесте: – Водителей скорых области включили в перечень работников с правом на специальную соцвыплату– Дмитрий Наумов и Андрей Шохин побывали на стройке Кутузовского