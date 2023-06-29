Главный эколог Владимира Сергей Сухопаров рассказал, какие районы областного центра считаются...

Главный эколог Владимира Сергей Сухопаров рассказал, какие районы областного центра считаются самыми "чистыми"?А сейчас - об экологической ситуации в областной столице. Какие меры приняты в связи с недавними жалобами жителей на едкий запах в районе владимирского завода Точмаш? Что показали замеры воздуха и какими методами определяется уровень его загрязнения? Какие районы областной столицы считаются самыми "чистыми"?Об этом "Вестям" рассказал главный эколог Владимира Сергей Сухопаров. С ним беседовала Мария Платанюк.