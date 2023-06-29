Цель - создание нового бренда одежды с вышивкой, которую будут шить инвалиды.

Проект студентов команды «Project Family» Владимирского филиала РАНХиГС вошёл в ТОП-1000 лучших федеральных идей. Он называется «Ниточки». Главная идея - создание нового бренда одежды с вышивкой, которую будут производить инвалиды.Задумка поможет трудоустроить не менее 10 человек, которые научатся вышивать, приобретут навыки дизайна и маркетинга. На реализацию инициативы требуется 130 тысяч рублей.Партнёрами выступают библиотека для слепых, ВлГУ, Доброштаб, Центр «Мой бизнес», реготделение движения детей и молодёжи.Проект был представлен в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», который проходил накануне в Москве.