Их поймали в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023», которую провели сотрудники полиции и представители миграционного ведомства. В ходе операции были проверены места

Их поймали в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023», которую провели сотрудники полиции и представители миграционного ведомства. В ходе операции были проверены места проживания и работы мигрантов. В результате сотрудники полиции нашли 163 административных правонарушения, из них 89 фактов нарушения режима пребывания иностранцев в России и 41 нарушение правил трудовой деятельности. Кроме того, к административной ответственности привлекли