В мероприятии приняли участие школьники, родные и близкие солдат, а также представители духовенства.

Из Владимирской области в зону СВО отправились более 29 добровольцев. Все они подписали контракт с Министерством обороны.Бойцов напутствовал зампредседателя реготделения Ассоциации «Ветеранов боевых действий ОВД и внутренних войск России» Евгений Варенцов. В мероприятии приняли участие школьники, родные и близкие солдат, а также представители духовенства.Напомним, что во вторник,27 июля, в войска ещё один взвод контрактников.