Елене Королевой – внучке великой актрисе и певицы Людмилы Гурченко – в этом году исполнится 40 лет. С годами она все больше становится похожа на свою легендарную бабушку. Такая же шикарная!..

Елене Королевой – внучке великой актрисе и певицы Людмилы Гурченко – в этом году исполнится 40 лет. С годами она все больше становится похожа на свою легендарную бабушку. Такая же шикарная!..Елена Королева появилась на свет в 1983-м, когда Советский Союз уже обожал ее бабушку за "Карнавальную ночь", "Вокзал для двоих" и "20 дней без войны". Но внучка звезды признается, что к Людмиле Гурченко всегда относилась не как к звезде, а просто как к бабушке.При этом видела она Гурченко редко – члены семьи не ладили с актрисой. "В последний раз встречались 2000-м году (актриса умерла в 2011-м – Прим. ред), но случайно, – говорит Королева . – Тогда Эльдар Рязанов работал над фильмом "Старые клячи". И одна сцен с участием Люси снималась возле метро Третьяковская. Я шла из школы и ее там увидела. Но, зная ее характер, предполагая реакцию, не стала подходить".Внучка до сих пор хранит подарки Людмилы Марковны – сапоги, платье и длинную норковую шубу, сшитую из крашеных кусочков. Гурченко была известной модницей, и Королева старается от нее не отставать. В последнее время она очень изменилась, похорошела, постройнела. Настоящая королева красоты! Она с возрастом стала копией легендарной актрисы, которая для все нас – кумир и звезда, а для нее просто член семьи со сложным характером.