Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон удостоен звания почетного профессора ВлГУ.
Являющийся...
Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон удостоен звания почетного профессора ВлГУ.
Являющийся ректором Свято-Феофановской духовной семинарии святитель удостоен этого звания по решению ученого совета ВлГУ, сообщила пресс-служба Владимирского университета.
За большой вклад в реализацию совместных научно-просветительских проектов, помощь в подготовке высококвалифицированных кадров, плодотворную деятельность по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому образованию и воспитанию студентов.
Диплом митрополиту Тихону вручили ректор ВлГУ Анзор Саралидзе и ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий на заседании Ассоциации вузов Центра России.
Фото: пресс-служба Владимирского университета.