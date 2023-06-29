Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон удостоен звания почетного профессора ВлГУ. Являющийся...

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон удостоен звания почетного профессора ВлГУ.Являющийся ректором Свято-Феофановской духовной семинарии святитель удостоен этого звания по решению ученого совета ВлГУ, сообщила пресс-служба Владимирского университета.За большой вклад в реализацию совместных научно-просветительских проектов, помощь в подготовке высококвалифицированных кадров, плодотворную деятельность по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому образованию и воспитанию студентов.Диплом митрополиту Тихону вручили ректор ВлГУ Анзор Саралидзе и ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий на заседании Ассоциации вузов Центра России.Фото: пресс-служба Владимирского университета.