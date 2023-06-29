На Владимирскую область движется гроза и сильный порывистый ветер. В ближайшие 2 часа с...

На Владимирскую область движется гроза и сильный порывистый ветер.В ближайшие 2 часа с сохранением до конца суток на западе области ожидается гроза с дождём, местами ливень, усиление юго-восточного ветра порывы 15-17 м/с., сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Это повышает риски чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения. А также нарушений в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличения количества ДТП на трассах.Также в связи с непогодой энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» перешли на работу в режиме повышенной готовности.К оперативному реагированию готовы 139 бригад: 511 человек и 128 единиц техники, сообщила пресс-служба ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго».Все бригады укомплектованы необходимым инструментом и приспособлениями, оснащены высокопроходимой спецтехникой для круглосуточной посменной работе в любых условиях.Фото: https://www.pxfuel.com