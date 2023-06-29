Энергетики «Владимирэнерго» перешли на работу в режиме повышенной готовности.

На западе Владимирской области ожидается гроза и ураганный ветер. Как сообщает пресс-служба МЧС, непогода сохранится до конца суток.Скорость порывов юго-восточного ветра составит 15-17 м/с. Раскаты грома будут сопровождаться ливнем.Метеорологи предупреждают, что растёт вероятность возникновения ЧС, связанных с обрывом ЛЭП, авариями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, автокатастрофами на дорогах, падением деревьев, затоплением территорий и повреждением сельскохозяйственных культур.Энергетики «Владимирэнерго» перешли на работу в режиме повышенной готовности. К выезду на ликвидацию аварий готовы 139 бригад: 511 человек и 128 единиц спецтехники.