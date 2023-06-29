Народные приметы на 30 июня. Почему в день Мануйло и Савелия нельзя никому давать в долг.
30 июня...
Народные приметы на 30 июня. Почему в день Мануйло и Савелия нельзя никому давать в долг.
30 июня 2023 года проходит народный праздник Мануйло и Савелий. Православная церковь отмечает память трёх святых мучеников — Мануила, Савела и Исмаила, которые сильно пострадали. Братья отказались отречься от христианской веры, за что были подвержены мучениям, а позже обезглавлены.
Что можно делать 30 июня 2023 года?
День Мануйло и Савелия идеально провести за домашними хлопотами: провести уборку квартиры, дома, постирать,погладить.
30 июня хорошо пойти в парикмахерскую и сделать новую стрижку или укладку.
Удачный день для переезда на новое место жительства или работы. К благоприятным переменам.
Что нельзя делать 30 июня 2023 года?
Нельзя проводить весь день в одиночестве и тишине. Желательно общаться, разговаривать, смеяться, встречаться с родственниками и друзьями.
Нельзя ругаться, ссориться, вступать в конфликты, выяснять отношения.
Нельзя в день Мануйло и Савелия давать в долг, так как из дома может уйти счастье вместе с достатком.
Народные приметы на 30 июня 2023 года
Яркая заря — к хорошему урожаю.
Радуга вечером — к хорошей погоде.
Красный закат — к ненастью и ветреной погоде.
Полевой вьюнок в хорошую погоду закрыл цветы — к ненастью.
Во время дождя полевой вьюнок начал цветы раскрывать — дождь скоро прекратится.
След от самолёта на небе короткий и быстро исчезает — к тёплому и солнечному дню.
Звери чихают — к ненастной погоде.
Фото pxfuel.com