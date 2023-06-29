Работы ведутся по графику.

Мэр Владимира Владимира Дмитрий Наумов и сенатор Андрей Шохин проверили строительство «Кутузовского сквера и школы в Веризино. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Общественное пространство благоустраивает компания из столицы под названием «Ковчег». Стоимость работ оценили в 18 млн рублей. В сквере появятся тротуары, освещение, лавочки и урны. Будет смонтирован детский городок и парковка для колясок и велосипедов с навесом. Работы должны завершиться до конца июля.Строительство школы в Веризино началось в начале месяца и идёт по графику. Подрядчиком выступает ЗАО «МНК-Групп», которое возводило школу № 46 в Коммунаре.«В настоящее время на объекте выкопан котлован, идет устройство фундамента. Строители забивают железобетонные сваи», — пояснили в горадминистрации.Школа будет состоять из шести блоков, двух бассейнов, спортзала, актового зала, зала хореографии, медицинского блока, библиотеки и столовой на 400 мест. На пришкольной территории появится стадион, теннисный корт, площадка для игровых видов спорта, футбольное поле и турники. Всё удовольствие обойдётся в 1,2 млрд рублей. Срок сдачи в эксплуатацию — осень 2024 года.