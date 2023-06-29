Строительные работы продолжаются, отметили в мэрии. Подрядчик уже установил бортовой камень, ведется укладка плиточного покрытия. Если позволит погода – пешеходная дорожка будет готова

Строительные работы продолжаются, отметили в мэрии. Подрядчик уже установил бортовой камень, ведется укладка плиточного покрытия. Если позволит погода – пешеходная дорожка будет готова уже к концу этой недели. До середины июля рабочие должны вывезти мусор, сделать газоны, установить малые архитектурные формы и парковую мебель. По плану, подрядчик должен полностью сдать сквер к 1 августа. Общая