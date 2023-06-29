13-летний подросток упал с заброшенного здания в бывшем Октябрьском военном городке, сотрудники надзорного ведомства провели проверку. Напомним, мальчик вместе с друзьями проник на

13-летний подросток упал с заброшенного здания в бывшем Октябрьском военном городке, сотрудники надзорного ведомства провели проверку. Напомним, мальчик вместе с друзьями проник на территорию бывшего военного городка, залез на третий этаж, не удержался в оконном проеме и упал. Подросток ударился об бетон и получил травмы. Ребенка госпитализировали в реанимацию. Инцидент произошел 26 июня. Территория военного