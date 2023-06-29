Кто определил состав долгожданной владимирской «автосотки» и почему по городу поедут автобусы конкретных марок? С таким вопросом «Шестой канал» обратился в лизинговую компанию,

Кто определил состав долгожданной владимирской «автосотки» и почему по городу поедут автобусы конкретных марок? С таким вопросом «Шестой канал» обратился в лизинговую компанию, правительство области и мэрию города. Напомним, в рамках инвестпроекта муниципальный «Владимирпассажиртранс» получит 100 автобусов. 30 ЛиАЗов уже прибыли и проходят процедуры, необходимые для выпуска на линию. Их производит завод в Московской области.